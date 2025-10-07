இலஞ்ச ஊழல் குற்றச் சாட்டுக்கள் உள்ள ஓர் சில NPP உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை : சாணக்கியன் எம்பி

on Tuesday, October 07, 2025
No comments


இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற பாராளுமன்ற அமர்வின் போது 07.10.2025. அரசின் இவ் இலஞ்ச ஊழல் சம்பந்தமான விசாரணைகள் மற்றும் தேர்வு நடவடிக்கைகளில் சந்தேகம் காணப்படுகின்றது. 

இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு உறுப்பினரை தேர்வு செய்யும் அரசியல் சபை உறுப்பினர்கள் ஓர் சிலர் மீது பல இலஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள். முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

அத்துடன் அரச சார் NPP அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிரான பல இலஞ்ச ஊழல் குற்றச் சாட்டுக்கள் இருப்பினும் இன்றளவில் அவர்களுக்கு எதிரான எவ் விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை. நடவடிக்கைகளை பாகுபாடு மற்றும் பராபட்சம் பார்க்காமல் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவருக்கும் எதிராக மேற்கொள்ள வேண்டும் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற  உறுப்பினர் சாணக்கியன் தெரிவித்தார் 

 

You may like these posts