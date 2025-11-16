இலங்கையின் 16வது தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு மாநாடு நவம்பர் 12 கொழும்பில்
'நம்பகமான மற்றும் சைபர் மீள்தன்மை கொண்ட தேசத்தை உருவாக்குதல்' என்ற கருப்பொருளில், இலங்கையின் 16வது தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு மாநாடு புதன்கிழமை (12) கொழும்பில் நடைபெறவுள்ளது.
தேசிய மற்றும் சர்வதேச பிரதிநிதிகள் உட்பட 400க்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளர்களை உள்ளடக்கிய இந்த நிகழ்வில் அனுர குமார திசாநாயக்க பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து கொள்வார்.
இந்த தேசிய நிகழ்வை டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைச்சகம் மற்றும் இலங்கை இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலைக் குழு இணைந்து ஏற்பாடு செய்துள்ளன. இது கொள்கை வகுப்பாளர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள், கல்வியாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் அரசு, தனியார் துறை, பெருநிறுவன அமைப்புகள்,அரசு சாரா நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களின் பிரதிநிதிகளை ஒன்றிணைக்கிறது.
அதிகரித்து வரும் சைபர் அச்சுறுத்தல்களின் சகாப்தத்தில் சைபர் தயார்நிலை, டிஜிட்டல் நம்பிக்கை மற்றும் தேசிய மீள்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கான நாட்டின் மூலோபாய திசையை பிரதிபலிக்கும் 'கொள்கையை வடிவமைத்தல், நடைமுறையை செயல்படுத்துதல் மற்றும் தேசிய மறுமொழி திறனை வலுப்படுத்துதல்' என்ற துணை கருப்பொருளில் மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த மாநாடு,சைபர் பாதுகாப்பு மேம்பாடு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டில் ஒவ்வொரு துறையும் செயலில் பங்கு வகிக்கும் வலுவான பல பங்குதாரர் ஒத்துழைப்பை தொடர்ந்து உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைசின் பதில் செயலாளர் வருண ஸ்ரீ தனபால, மாநாட்டிற்கான தொடக்க உரையை நிகழ்த்துவார். பொருளாதார விரிவாக்கம் மற்றும் உலகளாவிய போட்டித்தன்மையின் மூலக்கல்லாக சைபர் பாதுகாப்பை வலியுறுத்துகிறார். இதைத் தொடர்ந்து இலங்கையின் செயல் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் கனிஷ்கா கருணாசேன சிறப்பு உரை நிகழ்த்துவார். ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் இலங்கைக்கான இயக்குநர் தகாஃபுமி கடோனோ, தேசிய தயார்நிலையை வடிவமைக்கும் உலகளாவிய சைபர் பாதுகாப்பு போக்குகள் குறித்து கவனம் செலுத்தும் முக்கிய உரையை நிகழ்த்துவார்.
டிஜிட்டல் பொருளாதார பிரதி அமைச்சர், டிஜிட்டல் அமைப்புகளில் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஒரு உரையை நிகழ்த்துவார். கூடுதல் விருந்தினர் உரைகள், கருப்பொருள் அமர்வுகள் மற்றும் தீவிர விவாதங்கள் தேசிய சைபர் நிர்வாகம், முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு பாதுகாப்பு, சைபர் பாதுகாப்பு சட்டம் மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள்,ஆன்லைன் பாதுகாப்பு, செயல்பாட்டு மீள்தன்மை, உலகளாவிய சைபர் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மற்றும் குவாண்டம் அமைப்புகள் போன்ற வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களின் பொறுப்பான பயன்பாடு ஆகியவற்றை ஆராய்வார்கள்.
டிஜிட்டல் பொருளாதார வளர்ச்சியின் அடித்தளமாக சைபர் பாதுகாப்பு, டிஜிட்டல் தேசத்திற்கான சட்டப்பூர்வ தயார்நிலை,பொது ஆன்லைன் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை பாதுகாப்பாக ஏற்றுக்கொள்வது ஆகியவற்றை பல குழு விவாதங்கள் ஆராயும். சான்றுகள் அடிப்படையிலான தேசிய கொள்கை மற்றும் நிறுவன வளர்ச்சியை ஆதரிக்க பல துறைகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் இந்த குழுக்களுக்கு பங்களிப்பார்கள்.
இந்த ஆண்டு மாநாட்டை முக்கிய தொழில்துறை ஆதரவாளர்கள் ஆதரிக்கின்றனர். டயலொக் எண்டர்பிரைஸ் முதன்மை ஸ்பான்சராகவும், செக் பாயிண்ட் பிளாட்டினம் ஸ்பான்சராகவும் செயல்படுகிறது. ஃபோர்டினெட் கோல்ட் ஸ்பான்சராகவும்,டிக்டோக் ஆன்லைன் பாதுகாப்பிற்கான மூலோபாய கூட்டாளராகவும், சென்ட்ரி லேப்ஸ் வெள்ளி ஸ்பான்சராகவும் இணைகிறது. இந்த அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்புஇ இலங்கையில் தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் பொது டிஜிட்டல் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கான பகிரப்பட்ட உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது.
சைபர் பாதுகாப்பில் கூட்டு தேசிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கான இலங்கையின் மிக முக்கியமான தளங்களில் ஒன்றாக தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு மாநாடு தொடர்கிறது. 2025 பதிப்புஇ நிறுவன திறன்களை வலுப்படுத்துதல்இ பொது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கான பொறுப்பான டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பங்கை வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.