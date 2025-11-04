ஹெரோயின், ஐஸ் போதைப்பொருட்களுடன் பெண் உட்பட 4 பேர் கைது !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJPBOdtDfazZBOqeu8ZIoulXgNlQQfOEMe3oyeBCrVKPhoDVbRQYekzGpXmitUVzBBrMLShqpEq9B1IoDz1ZzI1Tog09uAlz4gm7tfUfE7TwRfYKq8ULIewi8AAI6UD76I7-8uxupsjKxVNbublIX49wiWp5y3dqqkMdMbTOlY0ShhKzSChifUKjErXYj8/s720/MediaFile%20(10).jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="720" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJPBOdtDfazZBOqeu8ZIoulXgNlQQfOEMe3oyeBCrVKPhoDVbRQYekzGpXmitUVzBBrMLShqpEq9B1IoDz1ZzI1Tog09uAlz4gm7tfUfE7TwRfYKq8ULIewi8AAI6UD76I7-8uxupsjKxVNbublIX49wiWp5y3dqqkMdMbTOlY0ShhKzSChifUKjErXYj8/s16000-rw/MediaFile%20(10).jpeg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">மஹரகமப் பகுதியில், களனி பொலிஸ் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் ஒரு பெண் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">அவர்களிடமிருந்து 1.5 கிலோகிராம் ஹெரோயின் மற்றும் 680 கிராம் 'ஐஸ்' (ICE) போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டதாக பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.</div>