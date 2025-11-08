அனுமதியின்றி புதையல் தோண்டிய 8 பேர் கைது !

on Thursday, November 06, 2025
ரிதிமாலியத்த - உராகொட்டுவ பகுதியில், அனுமதியின்றி புதையல் தோண்டிய 08 சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

புதன்கிழமை (05) ரிதிமாலியத்த பொலிஸாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலுக்கமைய, மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனை நடவடிக்கைகளின் போது குறித்த சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

புதையல் தோண்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்களும் அவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

சந்தேக நபர்கள ரிதிமாலியத்த, மஹியங்கனை, அராவத்தை, ரிதிகஹா மற்றும் தெஹியத்தகண்டிய பகுதிகளை சேர்ந்த, 27 முதல் 67 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் என விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை, ரிதிமாலியத்த பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

