'சித்து விழி சித்தம்'- ஓவிய போட்டியில் செட்டிபாளையம் மகா வித்தியாலய மாணவன் பு.சஞ்ஜய்வன் மூன்றாம் இடத்தை சுவீகரித்துக் சாதனை!

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை தேசிய ரீதியில் நடாத்திய சித்து விழி சித்தம் சித்திரப் போட்டியில் மட் செட்டிபாளையம் மகா வித்தியாலய மாணவன் கவிஞர் புவிதரன் சஞ்ஜயவன் மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்று கிழக்கு மாகாணத்திற்கும் மட்டு மாவட்டத்திற்கும் பாடசாலைக்கும் பிறந்த மண்ணுக்கும் பெருமையும் புகழும் சேர்த்துள்ளார்.
இவர் இணைப்பாட விதானங்களிலும் கலைத்துறையின் இமயமாக இருந்து போட்டிகளில் இலாவகமாக வெற்றிக் கனிகளை தொடர்ந்து கொடுத்து வருகின்றார்.
இவர் பாடசாலை சார்பாக பங்கேற்ற பிரபல யுனிசெப் நிறுவனம் உட்பட நிறுவனங்கள் இணைந்து நடாத்திய 'என்னை நேசித்தல்'- என்ற தலைப்பில் இடம் பெற்ற குறுந் திரைப்பட போட்டியில் சிறப்பு விருதினை விஹாரமாதேவி பூங்காவில் அண்மையில் நடந்த பரிசளிப்பு விழாவில் பெற்றுக் கொண்டார்.
யுனிசெவ் உட்பட முக்கிய தனியார் நிறுவனங்கள் இணைந்து நடாத்திய டிஜிட்டல் கதை சொல்லும் தேசிய ரீதியிலான போட்டியில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இவரின் 'விடியலில் விழுந்த கனவு'-இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.
செட்டிபாளையம் வாழ் மக்களின் வாழ்வும் வரலாறும் என்னும் ஆய்வு நூலில் இக் கிராமத்தில் இருந்து முதலாவது குறுந்திரைப்படத்தை வெளியிட்ட பெருமை க்குரியவர் சஞ்ஜயவன் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.எனவே இவர் ஓவியத்தில் மட்டுமல்ல இயல் இசை நாடகம் என அனைத்து துறைகளிலும் பிரகாசித்து வரும் இளைஞராகக் காணப்படுகின்றார்.
அதற்கு இவருடைய குடும்ப பின்புலம் சிறந்ததொரு இலக்கிய கிராமிய பின்னணியையும் மற்றும் சிவன் ஆலய அருட்கடாட்சத்தையும்தன்னகத்தே கொண்டிருப்பதை அடிக்கோடிடலாம்.இதன் மூலம் கம்பன் வீட்டு கைத்தறியுமீ கவிபாடும் என்பதுபோல் வாழையடி வாழையாக வளரும் கலையாக கலைகளின் வாய்ப்பாக வடிவெடுத்து வருகின்றார் என இவ்விடத்தில் எண்ணத் தோன்றுகின்றது.
கலைக் குடும்பத்தின் நான்காவது தலைமுறை வாரிசாக வளர்ந்து வரும் இவரின் தந்தையின் பாட்டனார் வரகவி வ.கணபதிப்பிள்ளை சின்னவபுலவர் வாய்மொழி புலமை பெற்ற (துறைக்காரர்)சின்னவ புலவரின் மகனாக அவதரித்தவர் சிந்தனைச் செல்வன் கவிஞர் கணபதிப்பிள்ளை மயில்வாகனம் ஆசிரியராக பதவியேற்று அதிபராகி ஒய்வு பெற்றவர்.பல்துறை கலைத்துவ ஆளுமையாளர். அவர் காலத்திலேயே கூத்து நாட்டிய நாடகம் வசந்தன் கும்மி கோலாட்டம் என வித்தியாசமான புரட்சிகர புதுமை சிந்தனைகளோடு குறித்த கலைகளில் சிந்தனைப் பித்தன் செட்டிபாளையத்தின் பாரதியாக கொடிகட்டிப் பறந்தவர்.
அவரின் புதல்வராக உதித்த சிந்தனைப் பித்தன் கவிஞர் மயில்வாகனம் புவிதரன் தற்போது பரம்பரையின் கவிஞர் வெற்றிடத்தை பாங்காக பக்குவமாக நிரப்பி வெற்றிகரமாக உற்சாகமாக சிவ தொண்டோடு இலக்கிய உலா வருகின்றார்.
இவர் அண்மையில் தேசிய புதுக்கவிதை போட்டியில் மாவட்ட ரீதியில் முதலிடம் பெற்றவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சஞ்ஜயவனின் அம்மப்பாவான க.சம்புநாதன் பிரசித்தி பெற்றுவரும் அருள் மிகு செட்டிபாளையம் சிவன் ஆலயத்தை நிறுவிய இந்திய துறவி சோமேஸ்வரந்தகிரி அவர்களின் சீடர். அத்துடன் சிவாலய தோற்றேவிப்பாளர்களில் இவரும் முக்கியமானவர். மேலும் ஆலயத்தின் முதற் பூசையும் இவரே. எனவே சிவன் ஆலயத்தோடு இயல்பாகவே அதிக ஈடுபாடு கொண்ட குடும்பமாகும்.
இத்தகைய குறிப்பிடத்தக்க குடும்ப இலக்கிய மற்றும் சமய தொடர் ஈடுபாடு கொண்ட குடும்பத்தின் வாரிசு சஞ்ஜயவன் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலாளரும் அரசாங்க அதிபருமான ஜே.எஸ்.அருள்ராஜிடமிருந்து 'சித்து விழி சித்தம்'- ஒவியம் போட்டியில் மூன்றாம் இடத்திற்கான சான்றிதழ் பதக்கம் என்பவற்றைப் பெற்றுக் கொண்டார்.