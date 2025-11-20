திருகோணமலை புத்தர் சிலை விவகாரம் : நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவு
திருகோணமலை கோட்டை வீதியில் உள்ள ஸ்ரீ சம்புத்த ஜெயந்தி விஹாரைக்குச் சொந்தமான தற்காலிக கட்டிடத்தின் தற்போதைய கட்டுமானங்களை அப்படியே விட்டுவிடவும், புதிய கட்டுமானங்கள் அல்லது மாற்றங்களைச் செய்யக்கூடாது என்றும் திருகோணமலை பிரதான நீதவான் எம்.என்.எம். சம்சுதீன் விஹாராதிபதிக்கு புதன்கிழமை (19) உத்தரவிட்டார்.
திருகோணமலை பொலிஸ் நிலைய கண்காணிப்பாளர் ஜே.எல். அஜித் குமார, துறைமுக பொலிஸ் பிரிவின் பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி மற்றும் தலைமை ஆய்வாளர் கே.டபிள்யூ.ஜி.எஸ்.கே. சமரசிங்க ஆகியோர் சமர்ப்பித்த பீ அறிக்கையை பரிசீலித்த பின்னர் நீதவான் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்தார்.
திருகோணமலையில் உள்ள டச்சு விரிகுடா கடற்கரையில் ஸ்ரீ சம்புத்த ஜெயந்தி விஹாராதிபதி தற்காலிக கட்டிடம் கட்டுவது தொடர்பாக கடலோர பாதுகாப்பு மற்றும் கடலோர வள மேலாண்மைத் துறையால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரைத் தொடர்ந்து இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான தகராறு தொடர்பாக பொலிஸார் இந்த பீ அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருந்தது.
முன்வைக்கப்பட்ட உண்மைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, தொடர்புடைய கட்டுமானத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளைக் குறிக்கும் அறிக்கையை 26 ஆம் திகதி நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு துறைமுக காவல்துறைக்கு நீதவான் உத்தரவிட்டார்.
இதற்கிடையில், சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்ற உத்தரவின் நகல்களை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட விஹாராதிகாரி தேரர் மற்றும் தயாக சபையின் செயலாளரிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.