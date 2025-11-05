வனவாசலை–களனி ரயில் கடவையில் கார் மற்றும் ரயில் மோதி விபத்து

வனவாசலைக்கும் களனிக்கும் இடையிலான ரயில் கடவையில் இன்று 5ஆம் திகதி புதன்கிழமை பிற்பகல் கார் ஒன்று ரயிலுடன் மோதி வித்தொன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

குறித்த விபத்து நடந்த நேரத்தில் காரில் ஒருவர் மட்டுமே இருந்தார், மேலும் அவர் ரயில் சிக்னல்களைக் கவனிக்காமல் பயணித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

ரயிலில் மோதியதில் கார் கடவையிலிருந்து சுமார் 200 மீட்டர் தூரம் இழுத்துச் செல்லப்பட்டது, மேலும் அதன் ஓட்டுநர் பலத்த காயங்களுடன் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த விபத்து பிரதான பாதையில் ரயில் நடவடிக்கைகளை பாதித்துள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

