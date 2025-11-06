மோட்டார் சைக்கிளுடன் வேனொன்று நேருக்கு நேர் மோதி பெண் காயம் !

புத்தல-கதிர்காமம் பொலிஸ் பகுதியிலுள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்துக்கு அருகே அண்மையில் இடம்பெற்ற விபத்தில்,பெண் ஒருவர் பலத்த காயங்களுக்குள்ளானார். மோட்டார் சைக்கிளுடன் வேனொன்று நேருக்கு நேர் மோதியதில் இவ்விபத்து நேர்ந்தது. காயமடைந்த பெண், புத்தல வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் குறிப்பிட்டனர். மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டிச் சென்ற பெண்ணே,விபத்தில் காயமடைந்தார்.
புத்தல பிராந்திய மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட இப்பெண், மேலதிக சிகிச்சைக்காக மொனராகலை மாவட்ட பொது மருத்துவமனை அவசர பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.இப்பெண் புத்தல பகுதியைச் சேர்ந்தவர் எனத் தெரிவித்த புத்தல பொலிஸ் நிலைய அதிகாரிகள், விபத்து குறித்து மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.