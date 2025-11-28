அதிவேக வீதிகளில் கட்டணம் இன்றி பயணிக்க அனுமதி

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJj1nI2wslTQa82QMWUNNI4tKl8QH5uDVy6K6y0UUUtkoDS2t431dr14s-g9-w4n7YLK2FU_DMIx3JnnJ_iIyNVM5aKre_M9GsDQQhxi_QbTsJpmSNnkX2h3hZlzZQL5TC3rpeKjUQuvqWlskHhcXnfBv_Pk2rY0I_ZpcDWmN7DgMBclhS7LXrNuIH5bpE/s1280/IMG_1930.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJj1nI2wslTQa82QMWUNNI4tKl8QH5uDVy6K6y0UUUtkoDS2t431dr14s-g9-w4n7YLK2FU_DMIx3JnnJ_iIyNVM5aKre_M9GsDQQhxi_QbTsJpmSNnkX2h3hZlzZQL5TC3rpeKjUQuvqWlskHhcXnfBv_Pk2rY0I_ZpcDWmN7DgMBclhS7LXrNuIH5bpE/s16000-rw/IMG_1930.jpeg" /></a></div><div><br /></div> தற்போது முதல் மறு அறிவித்தல் வரை அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்க எந்தவித கட்டணமும் அறவிடப்பட மாட்டாது என வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை அறிவித்துள்ளது.&nbsp;<div><br />தற்போது நிலவும் மோசமான வானிலை காரணமாக இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.</div>