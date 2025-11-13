இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglWIG-f8Khm4rZISIxlXP4UJ0FjnxCRAvZoVqrSxCjkqFPiqeuYtoUPti3YGCRON11NlGPGJ_389eTg_OMSqiIb-3t0IFrW9yReULFNxnwgoc1zoUdsB8HiwjcchTFM7pq0hKSGHm9FwYRbkKY1uli4EEzRIwWP_zAKG1-qw4cQ-P7usD2cOmr6-60k4eQ/s1500/1500x900_43717254-7.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1500" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglWIG-f8Khm4rZISIxlXP4UJ0FjnxCRAvZoVqrSxCjkqFPiqeuYtoUPti3YGCRON11NlGPGJ_389eTg_OMSqiIb-3t0IFrW9yReULFNxnwgoc1zoUdsB8HiwjcchTFM7pq0hKSGHm9FwYRbkKY1uli4EEzRIwWP_zAKG1-qw4cQ-P7usD2cOmr6-60k4eQ/s16000-rw/1500x900_43717254-7.gif" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 13)விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.310,800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.336,000</div>