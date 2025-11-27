வெள்ளத்தில் மூழ்கியது நுவரெலியா

கடந்த சில நாட்களாக நாடு தழுவிய தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையினால் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின.
பேருந்து நிலையம் உட்பட நுவரெலியா நகர எல்லைக்குள் உள்ள அனைத்து பகுதிகளும் இன்று வியாழக்கிழமை(27) முற்றிலுமாக நீரில் மூழ்கியுள்ளன. மேலும் சுமார் இரண்டு முதல் நான்கு அடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது.
நுவரெலியா நகரத்தில் உள்ள பல கடைகளும் நீரில் மூழ்கியுள்ளன, மேலும் அவற்றின் நுழைவாயில்களைத் திறக்க முடியாத அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்கி இருப்பதாகவும், அனைத்து பொருட்களும் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் நம்பப்படுகிறது.
மேலும், நுவரெலியா நகர எல்லையின் லாசன் தெரு பகுதியில் உள்ள பல வீடுகள் மற்றும் நுவரெலியா ரேஸ்கோர்ஸில் உள்ள குடியிருப்பு முழுமையாக நீரில் மூழ்கியுள்ளன.
நுவரெலியாவில் உள்ள கிரிகோரி குளத்தின் மதகு திறக்கப்படாததால் நுவரெலியா நகரம் நீரில் மூழ்கி வருவதாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
மேலும், நுவரெலியாவைச் சுற்றியுள்ள பம்பரேகெலே, பில்லிமன கண்ட போல, ஹவா எலியா மற்றும் போராலாந்த போன்ற இடங்களில் பல வீடுகள் மற்றும் பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன.
அத்துடன், நுவரெலியாவை அண்டியுள்ள கந்தப்பளையில் ஆறுகள் பெருக்கெடுத்து வெள்ளநீர் வீதிகள் மற்றும் வீடுகளை சூழ்ந்துள்ளது.
சுமார் 06 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அருகில் உள்ள பாடசாலைகளில் தங்க வைப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அத்தோடு, இராகலை பகுதிகளிலும் ஆறுகள் பெருக்கெடுத்துள்ளது.
இதன் காரணமாக, மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அனைத்து வங்கிகள், பல அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏராளமான கடைகள் முற்றிலுமாக மூடப்பட்டிருக்கும் சூழ்நிலை காணப்படுகிறது.
நுவரெலியா பெருநகர நகராட்சியிடம் இந்த பிரச்சினை குறித்து நாங்கள் விசாரித்தபோது, சுரங்கப்பாதையை பாதுகாப்பாகவும் விரைவாகவும் திறந்து நகரத்தை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவுடன் இணைந்து உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.