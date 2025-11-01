மண்முனை தென் எருவில் பிரதேச செயலக பிரிவில் அடிக்கடி ஏற்படும் மின்தடையினால் நவம்பர் மாதம் உயர்தர பரீட்சையை எதிர்நோக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு

மண்முனை தென் எருவில் பிரதேச செயலக பிரிவில் உள்ள கிராமங்களுக்கு மின்விநியோகத்தில் அடிக்கடி தடையேற்படுவதால் நவம்பர் மாதம் உயர்தர பரீட்சையை எதிர்நோக்கும் மாணவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக இந்துக்களின் ஆலயமுக்கிய விசேட கிரியை காவங்களில் கூட முழுநாள் மின் துண்டிப்பு அண்மையில் நடைபெற்றதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
அத்துடன் உயர்தரபரீட்சைக்காக மும்முரமாக வீட்டில் மீட்டற் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் பலத்த அசௌகரியங்களுக்கும் பாதிப்புகளுக்கும் ஆளாகின்றனர்.
சிறு கைத்தொழில் முயற்சிகளில் உள்ளோருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது.
ஒண்லைன் மூலம் வீட்டிலிருந்து பணிபுரிவோரும் பரீட்சைகள் நேர்முகப் பரீட்சைகளுக்குத் தோற்றுவோரும், பெரிதும் சிரமத்திற்கு மட்டுமல்ல வாய்ப்பிழப்பிற்கும் ஆளாக நேரிடுகிறது.
இத்தகைய நிலை மாவட்டத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் இடம் பெறுவதில்லை என அவர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
எது எப்படியிருப்பினும் உயர்தரபரீட்சை காலத்தில் மட்டுமாவது மின்சார
விநியோகத்தைச் தடையின்றி சீராக விநியோகிக்கமாறும் பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.