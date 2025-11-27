மண்முனை பாலத்தின் ஊடான போக்குவரத்து தடை

on Thursday, November 27, 2025
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் அடைமழை காரணமாக மண்முனை பாலத்தின் ஊடான போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது.

பாலத்திற்கு முன்னால் உள்ள வீதியில் வெள்ளநீர் பாய்ந்து ஓடுவதினால் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது.

அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக செல்லும் பொது மக்களுக்காக மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச சபை, மற்றும் மண்முனை பற்று பிரதேச சபை ஆகிய இரண்டு பிரதேச சபைகளினாலும் உழவு இயந்திரத்தின் மூலமாக செல்லும் வகையில் போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இராணுவத்தினர் மக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு உரிய இடத்தில் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச சபை தவிசாளர் இ.திரேஸ்குமாரன், மண்முனை பற்று தவிசாளர் காத்தலிங்கம் செந்தில்குமார் ஆகியோர் உரிய இடத்திற்கு சமூகம் கொடுத்து மக்களுக்கான பாதுகாப்பு சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளனர். பேரூந்து மற்றும் உயரமான வாகனங்களும் பயணம் செய்கின்றமையை காண முடிந்தது.

குறித்த வெள்ளப்பேருக்கு காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.































