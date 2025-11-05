பெரியகல்லாறு அன்னை வேளாங்கண்ணி ஆலய வீதி பால நிர்மாணிப்பிற்காக போடப்பட்ட தற்காலிக மணல் வீதியை முற்றாக அகற்ற கோரிக்கை.

on Wednesday, November 05, 2025
No comments

(ரவிப்ரியா) 

நீண்ட நாள் தேவையாக இருந்த அன்னை வேளாங்கண்ணி வீதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட புதிய பாலம் பொதுமக்கள் பாவனைக்காக திறந்துவைக்கப்பட்டது குறித்து மக்கள் பாராட்டுத் தெரிவிப்பதுடன் நிர்மாணிப்பதற்காக ஓடையை ஊடறுத்துப் போடப்பட்ட தற்காலிக வீதியும் சூழல் பாதுகாப்பு கருதி முற்றாக அகற்றப்பட வேண்டுமென கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்த பகுதியானது ஊருக்கு அழகு சேர்க்கும் ஊத்துக்குடா என அழைக்கப்படுகின்றது.தற்காலிக வீதியை குறித்த இடத்தில் இருந்து அகற்றப்படாமல் விடத்து இதன் நிலப்பரப்பு சுருங்கி சிற்றோடை தூர்ந்து போகக் கூடிய ஏது நிலை காணப்படுகின்றது.

இப்பகுதி இறால் நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு ஆகியவற்றுக்கும் உகந்த இடம் எனவும் மீனவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.அத்துடன் சிறிய சுற்றுலா விடுதிகள் அமைக்கக் கூடிய இயற்கை எழில் கொஞ்சும் இடமாகவும் காணப்படுகின்றது. அத்துடன் கிராமத்தில் ஏற்படும் வெள்ளப் பெருக்கும் இந்தச் சிற்றோடை மூலம் வடிந்தோடுவதற்கும் உதவுகிறது.

பரந்த கடற்கரை நீரோடை சிற்றோடை என உல்லாசப் பிரயாணிகளை கவரக்கூடிய கிழக்கின் கிராமங்களில்   ஒன்றான பெரியகல்லாறு  சுற்றுச் சூழல் பாதிப்பிலிருந்து முற்றாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதே பொது மக்களின் கோரிக்கையாகும்.




 

Periyakallar

You may like these posts