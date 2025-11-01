இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhByWOvs0eeuZjSMC5RYOPC3UnHW13FrnMI3Kr38fcLTF1gkbd3ZMTsD3vjMf8pvfHLbz3y2Xdyj1t0yY0WTO_Qz5AVXFSQ_nr-ACVOhks1YCBhLGm3CmFqCGJvlbqR2TyMh2nwwmfZZylZv7RKDz75LF6-yTCLoDDJqXz3mAjHe_qKS-CL3cTom9Ynbzog/s600/23-64b78a8c1391b.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhByWOvs0eeuZjSMC5RYOPC3UnHW13FrnMI3Kr38fcLTF1gkbd3ZMTsD3vjMf8pvfHLbz3y2Xdyj1t0yY0WTO_Qz5AVXFSQ_nr-ACVOhks1YCBhLGm3CmFqCGJvlbqR2TyMh2nwwmfZZylZv7RKDz75LF6-yTCLoDDJqXz3mAjHe_qKS-CL3cTom9Ynbzog/s16000-rw/23-64b78a8c1391b.webp" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இன்று சனிக்கிழமை (நவம்பர் 01) கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.294,000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.318,000</div><br />