இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

on Saturday, November 01, 2025
No comments


இன்று சனிக்கிழமை (நவம்பர் 01) கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,

1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.294,000

1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.318,000

You may like these posts