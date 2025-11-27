அனைத்து அவரச நிலைகளையும் அறிவிக்க தொலைபேசி இலக்கம் !

on Thursday, November 27, 2025
No comments


நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற வானிலையால் ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்த நிலைமைகளை 117 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக அழைப்பை மேற்கொண்டு அறிவிக்க முடியுமென அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் கோட்டுக்கொண்டுள்ளது.

இது குறித்து அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,

நாட்டை பாதித்துள்ள சீரற்ற வானிலையால் ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்த நிலையை எதிர்கொள்ள தற்போது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேடுதல் மற்றும் மீட்புக் குழுக்கள் தீவிரமாக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான பாதுகாப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சீரற்ற வானிலை காரணமாக ஏற்படும் அவசர நிமைமைகளை 117 என்ற அவசர இலக்கத்திற்கு தெரிவிக்குமாறு அனைத்து பொதுமக்களையும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.


You may like these posts