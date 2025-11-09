முறையற்ற வகையில் தராசு பயன்பாடு ;ஏழு வர்த்தகர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல் !

முறையற்ற வகையில், தராசுகளை பயன்படுத்தி வியாபார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்த ஏழு வர்த்தகர்கள் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட அளவீட்டு அலகுகள் நியமங்கள் சேவைகள் பிரிவின் கண்காணிப்பாளர் வி.விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார்.
மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரின் வழிகாட்டுதலுக்கமைய, மாவட்ட அளவீட்டு அலகுகள் நியமங்கள் சேவைகள் திணைக்களத்தினரால் இந்த சுற்றிவளைப்பு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது, முத்திரையிடப்படாத தராசுகளை பாவித்து வியாபாரம் செய்த ஆறு வர்த்தகர்களும், பழுதடைந்த தராசினூடாக வியாபார நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட ஒரு வர்த்தகருமாக, ஏழு பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்கள் மீது மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பொதுச்சந்தைகள், வங்கிகள், நகைக்கடைகள் மற்றும் பலசரக்கு கடைகள் என 77 வர்த்தக நிலையங்கள் இதன்போது அதிகாரிகளினால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு சோதனை நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.