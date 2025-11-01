பொலிஸ் அதிகாரிகளின் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்த மற்றும் SDIG இன் சகோதரி என பொய் கூறிய பெண் கைது (வீடியோ இணைப்பு )

on Saturday, November 01, 2025
கம்பஹாவில் போக்குவரத்து பொலிஸ் அதிகாரிகளின்  உத்தரவுகளை மதிக்காதது, அதிகாரிகளின் கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவித்தது மற்றும் SDIG ஒருவரின் சகோதரி என்று பொய்யாகக் கூறிய குற்றச்சாட்டில் ஒரு பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பொலிசாரின் கூற்றுப்படி, இரண்டு போக்குவரத்து பொலிஸ்  அதிகாரிகளுடன் அந்தப் பெண் வாய்த் தகராறில் ஈடுபடும் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றன.

இலங்கை காவல்துறையின் உயர் பதவியில் உள்ள ஒரு பொலிஸ்  அதிகாரியின் சகோதரி என்று கூறிக்கொள்ளும் அந்தப் பெண், ஒரு காரை நிறுத்திய போக்குவரத்து பொலிஸ்  அதிகாரிகளின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்து பொலிஸ்  அதிகாரிகளின்  கடமைகளுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதை வீடியோ சித்தரிக்கிறது.

வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ள சம்பவம் வெள்ளிக்கிழமை (31) கம்பஹா காவல் பிரிவில் உள்ள கொட்டுகொட, உடுகம்பொல பகுதியில் நடந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

சம்பவம் குறித்து விளக்கம் அளித்த  பொலிஸ் அதிகாரிகளின் , காரை ஓட்டி வந்த பெண்ணை போக்குவரத்து பொலிஸ்அதிகாரிகள் காரை நிறுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டதாகவும், ஆனால் அவர் இணங்காமல் ஓட்டிச் சென்றதாகவும் தெரிவித்தனர். பின்னர் போக்குவரத்து பொலிஸ் அதிகாரிகள் உடுகம்பொல சந்திப்பில் காரை நிறுத்தி சோதனைகளை மேற்கொண்டனர்.

பின்னர், சம்பவம் முதலில் நடந்த இடத்திலிருந்து, அந்தப் பெண் பொலிஸ் அதிகாரிகளின்  அறிவுறுத்தல்களை மீறி வாகனத்தை முன்னோக்கி ஓட்டிச் சென்றுள்ளார், மேலும் கார் மீண்டும் மினுவாங்கொட பொலிஸ்  நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர் அந்தப் பெண் கைது செய்யப்பட்டு கம்பஹா பொலிஸ் நிலையத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.

இலங்கை பொலிஸ்  றையின் உயர் அதிகாரி ஒருவரின் சகோதரி என்ற அந்தப் பெண்ணின் கூற்று முற்றிலும் தவறானது மற்றும் ஆதாரமற்றது என்றும், அத்தகைய உறவுமுறை எதுவும் சரிபார்க்கப்படவில்லை என்றும் பொலிஸ்  மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

