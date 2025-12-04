யாழ்.பல்கலைக்கழக பகிடிவதை குற்றச்சாட்டு : கைதான 19 மாணவர்களின் விளக்கமறியல் நீடிப்பு !

பகிடிவதை குற்றச்சாட்டில் கைதான யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக முகாமைத்துவ கற்கைகள் மற்றும் வணிக பீட மாணவர்கள் 19 பேரின் விளக்கமறியல் தொடர்ந்தும் நீதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, எதிர்வரும் 10ம் திகதி வரை அவர்களை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பல்கலைக்கழகத்திற்குள் வெளியே உள்ள வீடொன்றுக்கு கனிஷ்ட மாணவர்களை அழைத்துச் சென்று தாக்குதல் நடத்தி பகிடிவதையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் சிரேஷ்ட மாணவர்கள் 19 பேர் கடந்த மாதம் 29ம் திகதி கோப்பாய் பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நேற்று புதன்கிழமை (03) வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டனர்.

நேற்று மீண்டும் மாணவர்களை மன்றில் ஆஜர்படுத்தியபோது, 19 பேரையும் எதிர்வரும் 10ம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

