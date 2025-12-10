<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCLK0t2Rvx8RcrBm9UgvmGCLbRC78DuyBYL-ZJ3cCt3vbuHLAhHEMkgTRiQIMVC4-OGDlZo0L1_79eJtpx-gYuymQ6K_v_rWohpF13fMFW7kLNlKn4mBF-emFUG5LuvThN6Z3TH6bC8JfLX55ztJTbF4E90H6EKpD9e22BuyT6rBPSZy3ulRw6JTKde5nl/s600/25-69071f103d58c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCLK0t2Rvx8RcrBm9UgvmGCLbRC78DuyBYL-ZJ3cCt3vbuHLAhHEMkgTRiQIMVC4-OGDlZo0L1_79eJtpx-gYuymQ6K_v_rWohpF13fMFW7kLNlKn4mBF-emFUG5LuvThN6Z3TH6bC8JfLX55ztJTbF4E90H6EKpD9e22BuyT6rBPSZy3ulRw6JTKde5nl/s16000-rw/25-69071f103d58c.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">சீரற்ற வானிலை காரணமாக 2025 க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சையில் நடைபெறாத பாடங்களுக்கான நேர அட்டவணை இன்று (10) பிற்பகல் வெளியிடப்பட்டது.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">நடைபெறாத பாடங்களை 2026 ஜனவரி மாதம் 12 ஆம் திகதி முதல் ஜனவரி 20 ஆம் திகதி வரை நடத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.</div><br /><br />