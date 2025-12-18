கண்டி, நுவரெலியா மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு சிவப்பு அபாய எச்சரிக்கை
கண்டி மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு மற்றும் மக்களை வெளியேற்றுவதற்கான சிவப்பு அபாய எச்சரிக்கையை தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) வெளியிட்டுள்ளது.
இன்று வியாழக்கிழமை (18) அதிகாலை 2.30 மணிக்கு விடுக்கப்பட்ட மண்சரிவு எச்சரிக்கையானது, நாளை வெள்ளிக்கிழமை (19) அதிகாலை 2.30 மணி வரை 24 மணி நேரத்துக்கு செல்லுபடியாகும்.
எச்சரிக்கை மட்டம் 3 - வெளியேறுங்கள்! (சிவப்பு)
கண்டி மாவட்டம்:
- தொலுவ
- உடுதும்பர
- மெததும்பர
நுவரெலியா மாவட்டம்:
- வலப்பனை
- ஹங்குரன்கெத்த
- நில்தண்டாஹின்ன
- மதுரட
எச்சரிக்கை நிலை 2 - எச்சரிக்கையாக இருங்கள் (ஆம்பர்)
கண்டி மாவட்டம்:
- கங்கவட்டக் கோறளை
- பாதஹேவாஹெட்ட
- அக்குறணை
- யட்டிநுவர
- தும்பனை
- ஹாரிஸ்பத்துவ
- பூஜாபிட்டிய
- பஸ்பாகே கோறளை
- ஹதரலியத்த
- குண்டசாலை
- உடுநுவர
- தெல்தோட்டை
- பாததும்பர
- பன்வில
- உடபலாத
- மினிப்பே
- கங்க இஹல கோறளை
குருநாகல் மாவட்டம்:
- ரிதிகம
நுவரெலியா மாவட்டம்:
- நுவரெலியா
எச்சரிக்கை நிலை 1 - எச்சரிக்கையாக இருங்கள் (மஞ்சள்)
பதுளை மாவட்டம்:
- பதுளை
- ஹப்புத்தளை
- ஹாலி எல
- கண்டகடியா
- பசறை
- மீகஹகிவுலா
- உவ பரணகம
- வெலிமடை
- லுனுகல
- எல்ல
- பண்டாரவளை
- சொரனத்தோட்ட
- ஹல்துமுல்ல
மாத்தளை மாவட்டம்:
- நாவுல
- ரத்தோட்ட
- அம்பங்கா கோரலை
- உக்குவெல
- வில்கமுவ
- யடவத்த
- மாத்தளை
- பல்லேபொல
- லக்கல பல்லேகம
குருநாகல் மாவட்டம்:
- பொல்கஹவெல
- அலவ்வ
- மாவத்தகம
- மல்லவப்பிட்டிய
நுவரெலியா மாவட்டம்:
- தலவாக்கலை
- நோர்வூட்
அம்பங்கமுவ கோரலை
- கொத்மலை மேற்கு
- கொத்மலை கிழக்கு