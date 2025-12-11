அனர்த்தங்களால் அழிவடைந்த வாகனங்களின் விபரங்கள் சேகரிப்பு !

இயற்கை அனர்த்தங்களால் அழிவடைந்த வாகனங்கள் தொடர்பான விபரம் மற்றும் தகவல்களை சேகரித்து வருவதாக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்துத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.எதிர்வரும் டிசம்பர்15ஆம் திகதியின் பின்னர் மாவட்ட மட்டத்தில், இது தொடர்பான விசேட நடமாடும் சேவையை நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் கமல் அமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார். இத்தகவல்களின் அடிப்படையில், எதிர்கால நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.
அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வாகனங்களை மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களம் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தி பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததா இல்லையா என்பது தீர்மானிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.அனர்த்த நிலைமைகளால்,சிலரது வாகனங்கள் மற்றும் ஆவணங்களும் அழிவடைந்துள்ளன.இந்த தகவல்களையும் பெற்றுக்கொண்டு உரிய எதிர்கால நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.அதன்படி,வாகன உரிமையாளர்கள் வசிக்கும் கிராம சேவகர் பிரிவின் கிராம உத்தியோகத்தருக்கு இது தொடர்பில் அறிவிக்குமாறும், அவர் மூலமாக பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியை தெளிவுபடுத்தி பொலிஸ் முறைப்பாடு ஒன்றை மேற்கொள்வதும் அவசியம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.விசாரணைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு பல்வேறு துறைகள் மூலம் சரியான அறிக்கைகளை பெற்றுக்கொள்வது, இந்த நிலைமையை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு முக்கியமானது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.அதற்கிணங்க 0707188866 என்ற “வட்ஸ் அப்” இலக்கத்தின் ஊடாக உரிய தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவும் ஆணையாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.