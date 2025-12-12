இணையவழி பணமோசடி: சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது !

இணையவழியில் பணமோசடி செய்த சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கணினி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் வடமேல் மாகாண துணைப் பிரிவினருக்கு கிடைத்த முறைப்பாட்டிற்கமைய, நேற்று (11) இந்த கைது நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
டெலிகிராம் குழு ஒன்றுடன் இணைத்து 68 இலட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளதுடன், அதில் 5 இலட்சம் ரூபாயினை, சந்தேகநபர் தனது வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றியுள்ளார்.
சந்தேகநபர் வெலிபென்ன பகுதியைச் சேர்ந்த 31 வயதுடையவர் என விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கணினி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவின் வடமேல் மாகாண துணைப் பிரிவு மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.