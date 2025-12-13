பேரிடரை காரணம் காட்டி விலைகளை உயர்த்துவதை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை !

on Saturday, December 13, 2025
No comments

தித்வா சூறாவளியால் ஏற்பட்ட அழிவுகளையடுத்து அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விநியோகத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் அவற்றின் விலைகளை ஸ்திரப்படுத்துவது குறித்து உணவுப் பாதுகாப்புக் குழு கூடி ஆராய்ந்துள்ளது.வர்த்தக,உணவுப் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வசந்த சமரசிங்க மற்றும் விவசாய அமைச்சர் கே.டி.லால்காந்த தலைமையில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் கூடிய இக்குழு இதுபற்றி ஆராய்ந்துள்ளது. சூறாவளி அனர்த்தத்தால் மரக்கறி பயிர்ச்செய்கைகளுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்கள் மற்றும் முக்கிய உணவுப் பொருட்கள் தொடர்பில் பொது மக்கள் எதிர் நோக்கும் பிரச்சினைகள், அவற்றின் விலைகள் அதிகரிப்பதை கட்டுப்படுத்ததேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளுடன் இதன்போது விரிவாக கலந்துரையாடினர்.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அனர்த்த நிலையை பயன்படுத்தி சில வர்த்தகர்கள் விவசாய நிலங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த சேதத்தை காரணமாகக் காட்டி, உணவுப்பொருள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியயற்சித்து வருகின்றனர்.இது தொடர்பிலும் இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது.இதுபோன்ற நடைமுறைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும்,நிலையான சந்தை விலைகளை உறுதி செய்யவும் இக்குழு நடவடிக்கை எடுக்க இணக்கம் தெரிவித்தது. இதன் பயனாக, உள்நாட்டு விநியோகத்தில் அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் வகையில், அரச வர்த்தக கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை நிறுவனம் ஆகியவற்றின் ஊடாக உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் மற்றும் பருப்பு வகைகளை இறக்குமதி செய்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களை லங்கா ச.தொ.ச விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு கடை வலையமைப்புகள் மூலம் நுகர்வோருக்கு விநியோகிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டது.சூறாவளி அனர்த்தத்தையடுத்து நாட்டை மீளக்கட்யெழுப்பும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதால்,உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சந்தை நிலைமைகளை கண்காணிப்பதற்காக வாரந்தோறும் உணவுப் பாதுகாப்புக் குழு கூடவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

You may like these posts