தொலைபேசி, இணைய சேவைகள் நாளை முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்படும் - டிஜிட்டல் பொருளாதார பிரதி அமைச்சர்
நாட்டில் நிலவிய சீரற்ற வானிலை காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட தொலைபேசி மற்றும் இணைய தொடர்பு வலையமைப்புகள் நாளை வியாழக்கிழமைக்குள் (04) முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்பட்டு வழமைக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக டிஜிட்டல் பொருளாதார பிரதி அமைச்சர் எரங்க வீரரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.
டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைச்சகம், தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழு மற்றும் அனைத்து தொலைத்தொடர்பு சேவை வழங்குநர்களும் சேவைகளை மீட்டெடுக்க உழைத்து வருவதாக தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளம் காரணமாக, 11 இடங்களில் மாகாண ஃபைபர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டன.
அமைச்சின் நேரடித் தலையீட்டால், இவற்றில் 9 இடங்களில் 24 மணி நேரத்திற்குள் சேவைகளை மீட்டெடுக்க முடிந்தது. தற்போது, அனைத்து மாகாண இணைப்புகளும் செயல்பாட்டில் உள்ளன, தொலைத்தொடர்பு சேவைகளின் தொடர்ச்சியை உறுதி செய்கின்றன.
இடைநிலை புள்ளிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களில், மாற்று ஃபைபர் பாதைகள் மூலம் வழித்தடம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளால் ஏற்பட்ட மின் தடைகள் மற்றும் ஃபைபர் இடையூறுகள் காரணமாக 4,000 க்கும் மேற்பட்ட பிரதான தொலைதொடர்பு கோபுரங்கள் செயலிழந்தன.
இவற்றில், தோராயமாக 2,800 இப்போது மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 949 கோபுரங்கள் முதன்மையாக மின் தடை காரணமாக செயலற்றவை, மேலும் தொலைத்தொடர்பு வழங்குநர்கள் விரைவில் செயல்பாட்டை மீட்டெடுக்க தொடர்புடைய அதிகாரிகளுடன் நெருக்கமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.
தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்களை விரைவாக அடைவதற்கும் தேவையான மின்சார ஆதரவை வழங்குவதற்கும் முப்படைகளும் அதிகபட்ச உதவியை வழங்குகின்றன.
கடந்த நவம்பர் 28 அன்று பேரழிவு ஏற்பட்டபோது பொதுமக்கள் ஆரம்பத்தில் தொலைபேசி ஊடான இணையவலையமைப்பினை இணைப்பதில் சிரமங்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், எஸ்எம்எஸ் திறன்களை இயக்க தேவையான தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் தயார் செய்தோம்.
தற்போது, நுவரெலியா, பதுளை, புத்தளம் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் சிக்கல்கள் முக்கியமாக நீடிக்கின்றன. அவற்றில், நுவரெலியா மற்றும் கண்டி ஆகியவை மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களாகவே உள்ளன.
நாளை காலைக்குள், நுவரெலியா மற்றும் புத்தளத்தில் 75% க்கும் அதிகமான இணைப்பு மீட்டமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். அதேபோல், கண்டியில் மறுசீரமைப்பை தற்போதைய 65% இலிருந்து சுமார் 70% ஆக அதிகரிக்க நாங்கள் இலக்கு வைத்துள்ளோம்.
பொதுமக்கள் தகவலறிந்தவர்களாகவும் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும் தொடர்பு அவசியம். 80% க்கும் மேற்பட்ட இடையூறுகளை நாங்கள் ஏற்கனவே தீர்த்துவிட்டோம், மேலும் நாளைக்குள் முழுமையான மறுசீரமைப்பை அடைய முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் என மேலும் தெரிவித்தார்.