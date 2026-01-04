4 கோடி ரூபா பெறுமதியான தங்கத்துடன் விமான ஊழியர் கைது!

on Sunday, January 04, 2026
4 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிக பெறுமதியுடைய தங்கநகைகள் மற்றும் தங்கபிஸ்கட்களை சட்டவிரோதமாக நாட்டிற்கு கொண்டுவந்த தனியார் விமான நிறுவனத்தின் பெண் ஊழியர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (04) காலை கட்டுநாயக்க விமான நிலைய சுங்க அதிகாரிகளால், குறித்த சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சந்தேகநபர் கொழும்பு பகுதியைச் சேர்ந்த 27 வயது இளம் விமானபணிப்பெண் என விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.

இன்று அதிகாலை 12.00 மணிக்கு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு 8.னு. 822 என்ற ஃபிட்ஸ் ஏர் விமானத்தில் பணியிலிருந்து வந்தபோதே அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

01 கிலோகிராம் 163 கிராம் நகைகள் மற்றும் தங்க பிஸ்கட்களை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு வந்து, கட்டுநாயக்க விமான நிலைய வருகை முனையத்திலிருந்து வெளியேற முயன்றபோது அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கட்டுநாயக்க விமான நிலைய சுங்க அதிகாரிகள் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

