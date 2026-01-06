முறையற்ற சீர்திருத்தங்களால் சீர்குலைந்துள்ள கல்வித் தரம் - எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச !

on Tuesday, January 06, 2026
அரசாங்கத்தினால் முறையான நடைமுறைகளின்றி முன்னெடுக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் காரணமாக, இலங்கையில் கல்வித் தரம் சீர்குலைந்துள்ளது. பல நாடுகளில் இணைய வழியில் கல்வி கற்பிக்கப்படும் போது அதற்கான பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. அமெரிக்கா மற்றும் பிரித்தானியா போன்ற நாடுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச சுட்டிக்காட்டினார்.

மீரிகம பிரதேசத்தில் ஊடகவியலாளர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் போதே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இதனைத் தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

பல நாடுகள் இணையம் வழியாகக் கல்வி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கும்போது பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளன. அமெரிக்கா, பிரித்தானியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற நாடுகள் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன. இந்த புதிய கல்விச் சீர்திருத்த வேலைத்திட்டத்திலும் அத்தகைய பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற போதிலும், அவசரமாக, முறையான பொறிமுறையின்றி, தன்னிச்சையாக இந்த வேலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியதால் கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் சீர்குலைந்துள்ளன.

இதற்கு கல்வி அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் பொறுப்பேற்க வேண்டும். இது மாணவர்களின் உரிமைகளை மீறும் செயல் என்பதால் இதனை மன்னிக்க முடியாது. இது தொடர்பாக ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும். இந்த நிலைமைக்கு பொறுப்பானவர்கள் கண்டறியப்பட வேண்டும். தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் தற்காலிகமாகப் பதவியிலிருந்து விலகியதால் மட்டும் இந்தப் பிரச்சினை தீர்ந்துவிடாது. முறையான விசாரணை மூலம் வெளிப்படையான முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

வரலாற்றுப் பாடத்தை உள்ளடக்காதது உள்ளிட்ட பல தவறுகள் இதில் உள்ளன. எதிர்க்கட்சி கூறுவதைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளாமல், சரியான கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும். புதிய தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும், ஆனால் அது சரியாக அமைய வேண்டும். இதற்கு அரசாங்கத்தைப் போலவே அரச அதிகாரிகளும் சமமாகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். தவறு எங்கே நடந்தது என்பதை ஆராய வேண்டும். மாணவர்களின் மனதைச் சிதைக்கும் இந்த நடவடிக்கையைச் செய்தது யார் என்பதைக் கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்டனை என்ன என்பதைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.

இந்தச் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து எந்தவொரு கலந்துரையாடலும் நடத்தப்படவில்லை. தன்னிச்சையாக முன்னெடுக்கப்படும் இவ்வாறான திட்டங்களால் இறுதியில் பாதிக்கப்படுவது மாணவர்களே. அரசாங்கம் எப்போதும் தனது கருத்து மட்டுமே சரியானது என்று நினைப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும், குறிப்பாகக் கல்விச் சீர்திருத்தங்களில் இத்தகைய போக்கு ஆபத்தானது. நமது நாட்டு மாணவர்களில் எத்தனை பேருக்கு நவீன கருவிகள் மற்றும் இணைய வசதிகள் உள்ளன என்பதை ஆராய வேண்டும்.

இவற்றின் மூலம் தவறான விஷயங்கள் நடக்கவும் வாய்ப்புள்ளதால், நவீனமயமாக்கப்படும் அதே வேளையில் பாதுகாப்பு குறித்தும் சிந்திக்க வேண்டும். நாட்டின் பெறுமதிமிக்க சொத்துக்களான மாணவர்கள் மற்றும் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதால், இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாகப் பக்கச்சார்பற்ற விசாரணை நடத்தப்பட்டு தவறு செய்தவர்களுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.


