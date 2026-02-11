தித்வா பேரிடர்; காணாமலானோரை தேடும் பணிகள் நிறுத்தம் !

தித்வா பேரிடரைத் தொடர்ந்து காணாமலானதாகக் கூறப்படும் நபர்களைத் தேடும் பணிகள் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தின் பணிப்பாளர் பிரதீப் கொடிபிலி இதை உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.இதுவரை நடத்தப்பட்ட தேடுதல்களில்,173 பேர் காணாமலாகியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தித்வா சூறாவளித் தாக்கம் இடம்பெற்று இரண்டு மாதங்களுக்கும் மேலாகிவிட்டதால் மீட்புப் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போதைய நெறிமுறைகளின் கீழ் மேலும் தேடுதல் நடவடிக்கைகள் தேவையற்றவையெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தித்வா சூறாவளியால் காணாமல் போனவர்கள் இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட மாட்டார்கள் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த நடவடிக்கை 2004 சுனாமிக்கு இணையானது எனவும், சுனாமியின் பின்னர் 5,000 க்கும் மேற்பட்டோர் இன்றுவரை காணாமல் போனதாக அதிகாரப்பூர்வமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.தற்போது , தித்வா சூறாவளியால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இறப்பு எண்ணிக்கை 650 ஆக பதிவாகியுள்ளது. அண்மையில் கூடுதலாக நான்கு இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தபோது இவர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை எந்த கொள்கை முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. இது குறித்து உரிய நேரத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.