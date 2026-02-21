இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் தகவல்கள் சில நொடிகளில் உலகம் முழுவதும் பரவுகின்றன. சமூக வலைத்தளங்களும் செய்தி ஊடகங்களும் மக்களை இணைக்கும் வலுவான கருவிகளாக இருந்தாலும், சில நேரங்களில் அவை சமூக நலனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக தற்கொலை சம்பவங்கள் தொடர்பான விரிவான விபரிப்புகள், சம்பவ முறைகள், படங்கள் மற்றும் உணர்ச்சி தூண்டும் விவரணைகள் பெரும் அபாயத்தை உருவாக்குகின்றன.
தற்கொலை என்பது தனிநபரின் ஆழமான மனவேதனை, மனஅழுத்தம் மற்றும் நம்பிக்கையின்மை ஆகியவற்றின் விளைவாக நிகழும் துயரமான செயல். இவ்வாறான சம்பவங்களை மிகைப்படுத்தி வெளியிடுவது மற்றவர்களுக்கு தூண்டுதலாக அமையக்கூடும். இது ஒரு “தொற்று நோய்” போல் பரவக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக மனநல ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. ஒருவரின் செயல், குறிப்பாக அது அதிகமாக பேசப்பட்டு, பகிரப்பட்டு, விவாதிக்கப்பட்டால், அதே மனநிலையில் இருப்பவர்கள் அதனை பின்பற்றும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், சம்பவத்தைச் சேர்ந்த படங்கள் அல்லது இடம், முறை போன்ற விபரங்களை வெளியிடுவது, ஏற்கனவே அவ்வாறான எண்ணங்களுடன் போராடிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு “வழிகாட்டியாக” மாறக்கூடும். இது மிகவும் ஆபத்தான நிலைமையாகும். தகவல் பகிர்வின் பெயரில், நம்மால் அறியாமலே மற்றவர்களின் உயிருக்கு அபாயத்தை உருவாக்கக்கூடாது.
சிறிய வயதினர்கள் இவ்வாறான செய்திகள் மற்றும் பதிவுகளை பார்ப்பதும் கேள்விப்படுவதும் மிகவும் அபாயகரமானது. அவர்கள் மனநிலையும் உணர்ச்சிகளும் இன்னும் வளர்ச்சி அடையும் நிலையில் இருப்பதால், இத்தகைய தகவல்கள் அவர்களின் சிந்தனை முறையை பாதிக்கக்கூடும். ஒரு இடத்தில் நடந்த சம்பவம் உலகம் முழுவதும் பரவுவதால், தேவையற்ற ஆர்வம், கலந்துரையாடல், கருத்து பரிமாற்றம் போன்றவை அதிகரிக்கின்றன. பலர் சம்பவத்தின்
உண்மைத் தன்மையை அறியாமல் விவாதிக்க முனைகின்றனர். இத்தகைய செயல்கள் துயரத்தில் இருக்கும் குடும்பங்களின் மனவேதனையை மேலும் அதிகரிக்கின்றன.
இன்றைய வலைத்தளங்களில் சிலர் தற்கொலை சம்பவங்களை விரிவாக விவரிக்கும் பதிவுகளையும் வீடியோக்களையும் உருவாக்குகின்றனர். இது சமூக பொறுப்பின்மையின் வெளிப்பாடாகும். கருத்துச் சுதந்திரம் என்பதற்காக உயிர் பாதுகாப்பை புறக்கணிக்க முடியாது. ஊடகங்களும் சமூக ஊடகப் பயனாளர்களும் மனிதநேயத்தை முன்னிறுத்த வேண்டும். சம்பவங்களை மிகைப்படுத்தாமல், சுருக்கமாகவும் மரியாதையுடனும் மட்டும் வெளியிட வேண்டும்.
