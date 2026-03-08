மீட்கப்பட்ட 240 ஈரானியர்களை ஈரானிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம்: இலங்கை அரசுக்கு அமெரிக்கா கடும் அழுத்தம் !

on Sunday, March 08, 2026
இலங்கைக் கடற்பரப்பில் வைத்து அமெரிக்காவினால் மூழ்கடிக்கப்பட்ட ஈரானியப் போர்க்கப்பலில் இருந்து தப்பிப்பிழைத்தவர்களையும், தற்போது இலங்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ள இரண்டாவது ஈரானியக் கப்பலின் பணியாளர்களையும் ஈரானிடம் ஒப்படைக்க வேண்டாம் என அமெரிக்கா இலங்கை அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தி வருவதாக அமெரிக்க இராஜாங்கத் திணைக்களத்தின் இரகசியத் தகவல் குறிப்பு ஒன்றினை மேற்கோள்காட்டி ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி சேவை குறிப்பிட்டுள்ளது.

கடந்த புதன்கிழமை, இலங்கையின் தெற்குத் துறைமுக நகரான காலியில் இருந்து சுமார் 19 கடல் மைல் தொலைவில், ஈரானின் ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் டெனா என்ற போர்க்கப்பலை அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பல் ஒன்று ஏவுகணை மூலம் தாக்கி மூழ்கடித்தது. அமெரிக்க பாதுகாப்புச் செயலாளர் பீட் ஹெக்செத் இந்தத் தாக்குதலை 'அமைதியான மரணம்' என்று வர்ணித்திருந்தார். இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு அமெரிக்கா நடத்திய இத்தகைய முதல் நேரடித் தாக்குதல் இதுவாகும்.

இந்தியாவினால் வங்காள விரிகுடாவில் நடத்தப்பட்ட கடற்படைப் பயிற்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு ஈரான் திரும்பிக் கொண்டிருந்த போதே இக்கப்பல் தாக்கப்பட்டது. இவ்வாறானதொரு நிலையில் கடந்த வியாழக்கிழமை, இலங்கையின் பிரத்தியேகப் பொருளாதார மண்டலத்திற்குள் சிக்கியிருந்த ஈரானின் மற்றொரு துணைக் கப்பலான புஷோர் என்ற கப்பலிலிருந்து 208 பேரை இலங்கை மீட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி அனுர குமார திஸாநாயக்க, பாதிக்கப்பட்ட ஈரானியர்களை தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்வது தனது நாட்டின் 'மனிதநேயப் பொறுப்பு' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை, மார்ச் 6-ம் திகதியிடப்பட்ட அமெரிக்க இராஜாங்கத் திணைக்களத்தின் தகவலின்படி, கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்கத் தூதரக அதிகாரி ஜேன் ஹொவல், இலங்கை அரசாங்கத்திடம் பின்வருவனவற்றை வலியுறுத்தியுள்ளதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி சேவை குறிப்பிட்டுள்ளது. அதாவது தாக்கியழிக்கப்பட்ட கப்பலிலிருந்து தப்பிப்பிழைத்த 32 பேரையும் புஷோர் கப்பலிலிருந்து மீட்கப்பட்ட 208 பேரையும் எக்காரணம் கொண்டும் ஈரானுக்கு திருப்பி அனுப்பக்கூடாது.

இவர்களை பயன்படுத்தி ஈரான் தனது அரசியல் பிரச்சாரங்களை முன்னெடுப்பதைத் தவிர்க்க இலங்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

