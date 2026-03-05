சர்வதேச கடற்பரப்புக்கு செல்ல வேண்டாம் - இலங்கை மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzSzamsgues-czynhqr3xax8ehd4huisnzz2uy4Es5Hcdjim79P4GtvliQV2HTnrTT5sLfRlC07wQQaBTxfh6LqpwQlJN_cDo7Ojk0yALFchFNQ71md_s-DVtvdxP9nvx4EOUVWUvfGNQJIGLkmbypd3PDEZ7gl-r3JEWBdQDJsxWongvcep3BfAWXIctk/s885/62f376397fd2e602ca39f5aa2f1893a1_XL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="590" data-original-width="885" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzSzamsgues-czynhqr3xax8ehd4huisnzz2uy4Es5Hcdjim79P4GtvliQV2HTnrTT5sLfRlC07wQQaBTxfh6LqpwQlJN_cDo7Ojk0yALFchFNQ71md_s-DVtvdxP9nvx4EOUVWUvfGNQJIGLkmbypd3PDEZ7gl-r3JEWBdQDJsxWongvcep3BfAWXIctk/s16000-rw/62f376397fd2e602ca39f5aa2f1893a1_XL.jpg" /></a><div><br /> இலங்கை கடற்பரப்பை மீறி சர்வதேச கடற்பரப்பில் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என இலங்கை மீனவர்கள் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.<div>&nbsp; <br />கடற்றொழில் அமைச்சர் ராமலிங்க சந்திரசேகர் பாராளுமன்றில் இந்த அறிவிப்பை இன்று (5) வௌியிட்டார்.</div><br /><br /></div>