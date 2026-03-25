நடுநிலைபேணி நிதானமாக சிந்தித்த சிறந்த ஊடகர் சலீம்
அனுதாபச் செய்தியில் மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் றிஷாட் பதியுதீன்
ஊடகத்துறை கதாநாயகன் எனப்படும் சலீம் அவர்களின் மரணச் செய்தி, இணக்கப்பாடுகளை நேசிக்கின்ற உள்ளங்களில் பாரிய இடைவெளியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஊடகவியலாளர் சலீம் அவர்களின் மரணம் குறித்து, அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலை வரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான றிஷாட் பதியுதீன் தமது அனுதாப செய்தியில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
றிஷாட் பதியுதீனின் அனுதாபச் செய்தியில் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது ;
இணக்கப்பாட்டை அடித்தளமாக வைத்து செய்திகளை உருவாக்கு வதில், மர்ஹூம் சலீம் அவர்கள் சிறந்த உதாரணத்திற்குரியவர். வாசகர்களின் உள்ளங் களை கள நிலவரத்திற்கு கொண்டு வருவதில், அவருடைய எழுத்துக்கள் கனதியான பங்காற்றின. தர்மம் தவறாது ஊடகத்துறையை கையாண்ட சலீமின் எழுத்து ஆளுமை, வளர்ந்து வரும் ஊடகவியலாளருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.
பக்கச்சார்பையும், பாரபட்சத்தையும் வைராக்கியமாகக் கொண்டு,சிலர் ஊடகப் பணியாற்றும் இவ்வுல கில்,நடுநிலை தவறாமல் நிதானமாக பணியாற் றியவர். உணர்ச்சிவசத்துக்கு அப்பால்,யதார்த்தம் பற்றிச் சிந்திக்கின்ற அவரது மொழியோடலில் தனியழகு மிளிரும். சம்பாதிப்பதை விடவும் சமாதானம்,சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் சத்தியம் என்பவற்றுக் காக உழைத்த உத்தம ஊடகர் மர்ஹூம் சலீம். அவரது பொன்விழா நிகழ்வில் எனக்கு பங்கேற்க கிடைத்தமையும் அதில், நான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களும் அவரது ஞாபகங்களை மீட்டிக் கொண்டேயிருக்கும்.
எல்லா ஆத்மாக்களும் இறையடி சேர்ந்தேயாக வேண்டுமென்ற நியதி தான், இவ்விடத்தில் என்னை ஆறுதல்படுத்துகிறது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் அன்னாரைப் பொருந்திக்கொள்ளட்டும். அவரை சொர்க்கத்தில் நல்லடியார்கள் கூட்டத் தில் சேர்த்தும் விடட்டும். மட்டுமன்றி சலீமின் இழப்பினால் துயருறும் சகலருக்கும் ஸக்கீனத் என்ற அமைதியையும் அருள்பாலிக்கட்டும்.