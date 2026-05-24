எதிர்வரும் காலத்தில் ஒரு லீற்றர் டீசலின் விலை ரூ.150 வரை அதிகரிக்கக்கூடும் - நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம். மரிக்கார் எச்சரிக்கை

எதிர்க்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம். மரிக்கார், எதிர்வரும் காலத்தில் ஒரு லீற்றர் டீசலின் விலை ரூ.150 வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
பொது கூட்டமொன்றில் உரையாற்றிய அவர், மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்து அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததாக தெரிவித்தார். மின்சார கட்டணம் குறைப்பு, வரி குறைப்பு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறைப்பு போன்ற வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறினார்.
ஆனால், தற்போதைய ஆட்சியில் மின்சார கட்டணம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், நீர் கட்டணம் மற்றும் எரிபொருள் விலைகளும் மேலும் உயரக்கூடும் என்றும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
ரூபாயின் பெறுமதி வீழ்ச்சி மற்றும் எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக, இறக்குமதி பொருட்கள், மருந்துகள், உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் விவசாய உற்பத்தி செலவுகள் ஆகியவற்றின் விலைகள் அடுத்த சில வாரங்களில் அதிகரிக்கும் எனவும் மரிக்கார் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ஜனாதிபதி அனுரகுமார திஸாநாயக்க பதவியேற்றதிலிருந்து அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதி ரூ.292 இலிருந்து ரூ.336 ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும், இதனால் நாட்டின் கடன் சுமை அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
எரிசக்தி துறையின் மேலாண்மையை விமர்சித்த மரிக்கார், நிலக்கரி இறக்குமதி மற்றும் தனியார் மின் கொள்முதல் செலவுகள் தொடர்பாக அரசாங்கம் இழப்புகளை சந்தித்துள்ளதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) ஆதரவை அதிகமாக நம்பி அரசாங்கம் செயல்படுவதாகவும், அதன் பொருளாதார அழுத்தம் இறுதியில் மக்கள்மீதே அதிக விலைகள் மற்றும் வரிகளாக சுமத்தப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.