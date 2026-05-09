பலன் பெற்றவர்கள் யாரும் அருகில் இருக்கமாட்டார்கள்; ஊழல்மிக்க அரசியல் அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்வோருக்கு கபில சந்திரசேனாவின் சம்பவம் ஒரு பாடமாகும்” - திலித் ஜயவீர

ஏர்பஸ் ஒப்பந்தம் தொடர்பான வழக்கில் சட்டநடவடிக்கைகளை எதிர்கொண்டிருந்த முன்னாள் ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி கபில சந்திரசேனாவின் மரணம், இலங்கையில் அரசியலுடன் தொடர்புடைய வணிகங்களின் “இருண்ட பக்கத்தை” பிரதிபலிப்பதாக எதிர்க்கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலித் ஜயவீர தெரிவித்துள்ளார்.
ஊடக சந்திப்பில் கருத்து வெளியிட்ட அவர், இலங்கை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய காலத்திலிருந்தே கபில சந்திரசேனாவை அறிந்திருந்ததாகவும், திறமையான நிறுவன நிர்வாகியாக விளங்கிய அவர் பின்னர் இலங்கை தொலைத்தொடர்பு மற்றும் ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனங்களின் தலைவராக உயர்ந்ததாகவும் கூறினார்.
ஆனால் பின்னர், நாட்டின் அரசியல் – வணிக கலாசாரத்தின் “இருண்ட பக்கத்தில்” சிக்கிக் கொண்டதாகத் தோன்றுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
பொய்யான இரு பிணையாளர்களை பயன்படுத்தி பிணை பெற்றதாக முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் காரணமாக கபில சந்திரசேனா கடும் மனஅழுத்தத்துக்குள்ளாகியிருந்ததாகவும், ஊழல்மிக்க அரசியல் அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்வோருக்கு இந்தச் சம்பவம் ஒரு பாடமாக அமைவதாகவும் திலித் ஜயவீர தெரிவித்தார்.
“இறுதியில் ஒருவர் தனிமைப்படும்போது, அவரால் பலன் பெற்றவர்கள் யாரும் அருகில் இருக்கமாட்டார்கள். அவருக்கு பிணை பெற யாரையும் கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை,” என அவர் கூறினார்.
“குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை ஒருவர் நிரபராதி” என்ற அடிப்படை சட்டக் கொள்கை இலங்கையில் பலவீனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
அத்துடன், கபில சந்திரசேனாவின் மரணம் தொடர்பில் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும், முதல் பார்வையில் அது தற்கொலையாக தோன்றினாலும் சம்பவத்தைச் சுற்றி பல சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் எழுந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
வெளிவிவகார வளங்கள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் ரங்க ராஜபக்ஷாவின் அண்மைய மரணத்துடனும் இந்தச் சம்பவத்தை ஒப்பிட்ட அவர், அந்த மரணமும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பல்வேறு சந்தேகங்களையும் விவாதங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறினார்.