போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் சம்பாதித்த 3 கோடி ரூபா சொத்துக்கள் முடக்கம்

போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட பெண்ணொருவர் சட்டவிரோதமான முறையில் ஈட்டிய பணத்தில் கொள்வனவு செய்த சொத்துக்களை முடக்குவதற்குச் சட்டவிரோத சொத்துகள் விசாரணைப் பிரிவு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த, போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வரும் பெண் ஒருவர், தனது கணவருடன் இணைந்து சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வியாபாரம் மூலம் ஈட்டிய சொத்துக்களே முடக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
குறித்த போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட பெண் இரண்டாவது கணவரால் சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்த பணத்தைக் கொண்டு, பாலத்துறை பகுதியில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த சுமார் 3 கோடி ரூபா பெறுமதியான 1.30 பேர்ச்சர்ஸ் காணி மற்றும் 0.75 பேர்ச்சர்ஸ் காணியுடன் கூடிய மூன்று மாடி வீடு ஆகியவையே பணப்பரிமாற்றல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தச் சொத்துக்களை முடக்குவதற்காக கொழும்பு உயர் நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்டிருந்த உத்தரவு மேலும் நீடிக்கப்பட்டுப் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், இன்று வெள்ளிக்கிழமை (5) முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் 7 நாட்களுக்கு இந்த முடக்கக் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து சட்டவிரோத சொத்துகள் விசாரணைப் பிரிவினர் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.