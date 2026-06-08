பெரியகல்லாறு பிரிவு பிறப்பு இறப்புபதிவாளராக மு.முகுந்தராஜன் பதவி ஏற்பு.

ரவிப்ரியா
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்முனை தென் எருவில்பற்று (களுவாஞ்சிகுடி) பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பெரிய கல்லாறு பிரிவிற்கான பிறப்பு இறப்பு பதிவாளர் பிரிவிற்கும் மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரிவிற்குமான பொது விவாக பதிவாளர் நியமனத்தை பெரியகல்லாறு 01 தெற்கைச் சேர்ந்ததிரு. முத்துலிங்கம் முகுந்த ராஜன் (அகில இலங்கை சமாதான நீதவான், கீர்த்தி ஸ்ரீ, சமூக ஜோதி, தர்மா ஆசிரியர் ) பெற்றுக்கொண்டார்.
இவருக்கான நியமனக் கடிதத்தை மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபரும் மேலதிக பதிவாளர் நாயகமுமான ஜே.எஸ்.அருள்ராஜ் (03.06.2026) திகதி முதல் செயற்படும் வண்ணம் வழங்கிவைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் கிழக்கு மாகாண பிரதிப் பதிவாளர் நாயகமான க.நடராசா அவர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.