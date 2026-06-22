அரசாங்கம் உடனடியாக எரிபொருள் விலையைக் குறைத்து மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்க முன்வரவேண்டும் - பத்தரமுல்ல சீலரத்ன தேரர்

உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெய் விலை குறைவடைந்துள்ள சூழ்நிலையில், தற்போதைய அரசாங்கம் உடனடியாக எரிபொருள் விலையைக் குறைத்து மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்க முன்வரவேண்டும் என பத்தரமுல்ல சீலரத்ன தேரர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (21) இளைஞர்களுடனான கலந்துரையாடலின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தபோதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் அங்கு மேலும் கூறுகையில்,
ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட இரண்டுமே இல்லாத நிலையில், அவர்களுக்கு இன்று எதுவுமே கிடைக்கவில்லை. தருவதாகக் கூறிய வாகனங்கள் எவையுமே தற்போது இல்லை. எனவே தற்போதைய சூழ்நிலையில் இளைஞர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் எரிபொருள் நிவாரணத்தையாவது அரசாங்கம் வழங்க முன்வர வேண்டும். இளைஞர்கள் தங்களிடம் உள்ள துவிச்சக்கர வண்டிகளுக்காவது குறைந்தபட்சம் எரிபொருளைச் சரியாக அடித்துக்கொள்வதற்கு தற்போதைய அரசாங்கம் நிவாரணங்களை வழங்க வேண்டும்.
ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்கள் ஆகும் போது கச்சா எண்ணெய் விலையின் அனுகூலங்களை மக்களுக்கு வழங்குவதாக பிமல் ரத்நாயக்க கூறுவதை நாம் அவதானித்தோம். ஆனால் ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்கள் ஆகும் போது உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்தால் என்ன நடக்கும்? இவ்வாறான வாய்ச்சொல் தலைவர்களை நாம் எமது வாழ்க்கையிலேயே கண்டதில்லை.
இதன் காரணமாக மக்களுக்கு முடிந்தவரை எரிபொருள் மூலமும் வரி விதிப்புகள் மூலமும் சுமையேற்றப்படுகின்றது. ஏழை மக்கள் வாழ்வதற்கு எந்தவொரு வழியும் இல்லை. அப்பாவி மக்களின் வயிற்றில் அடித்துவிட்டு இவ்வாறான குடும்பங்கள் எவ்வாறு வாழ முடியும் என்று சிந்திக்க வேண்டும். இந்த இளம் பிள்ளைகள் திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்த பின்னர் நாளாந்தம் உழைக்கும் கூலித் தொழிலை செய்து எவ்வாறு வாழ்வார்கள்?
எனவே தயவுசெய்து இந்த இளைஞர்கள் ஒரு துவிச்சக்கர வண்டியிலாவது சென்று தங்களது கூலித் தொழிலைச் செய்து கொள்வதற்காக இந்த எரிபொருள் விலையை உடனடியாகக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுங்கள். நீங்கள் தற்போது ஆடம்பர வாழ்க்கையை வாழ்கிறீர்கள். அத்துடன் ஆடம்பர உணவுகளையும் உட்கொள்கிறீர்கள். ஆனால் இந்த மக்களின் பலத்தினாலேயே தற்போதைய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தது என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. மக்களுக்கு எப்போதும் சுமையளிக்க வேண்டாம்.
அதேநேரம் விவசாய மக்கள் தற்போது அரசாங்கத்துக்கு சாபமிடுகின்றார்கள் என்பதை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். நான் ஒரு பௌத்த துறவி என்பதால் அவ்வாறான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்த மாட்டேன். ஆனால் மக்கள் அவ்வாறு கூறுகின்றார்கள். அந்த சாபங்கள் அனைத்தும் பலிக்கும் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு தர்மத்தின்படி வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். இன்று உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவடைந்துள்ள ஒரு சூழ்நிலையில் தற்போதைய அரசாங்கத்திடம் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்னவெனில், உடனடியாக எரிபொருள் விலையைக் குறைத்து மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்குங்கள். குறைந்தபட்சம் மக்களுக்கு எரிபொருள் மூலமாவது ஒரு நிவாரணம் கிடைக்க வேண்டும் என்றார்.