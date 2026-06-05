இந்திய அரிசி இறக்குமதியால் உள்நாட்டு நெல் விலை வீழ்ச்சி : தேசிய விவசாய ஒன்றியத்தின் செயலாளர்..

2024, 2025ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நெல் இருப்புக்கள் இன்னும் விவசாயிகளின் வீடுகளில் தேங்கிக் காணப்படும் நிலையில் இந்திய அரிசி இறக்குமதியால் உள்நாட்டு நெல் விலை வீழ்ச்சிக்கு முதன்மைக் காரணமாகும் என்று தேசிய விவசாய ஒன்றியத்தின் செயலாளர் உபாலி ஏக்கநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
உருளுவெவ பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை (05) ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும்போதே அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டார். அங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
இலங்கையில் எரிபொருள் உள்ளிட்ட அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகளும் நாளாந்தம் அதிகரித்து வரும் பின்னணியில், உள்நாட்டு நெல்லின் விலை மாத்திரம் பாரியளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
குறிப்பாக, 2024, 2025ஆம் ஆண்டு நெற்பயிர் செய்கை பருவத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உயர்தர நாடு நெல் இருப்புக்கள் இன்னும் விவசாயிகளின் வீடுகளில் தேங்கிக் காணப்படும் நிலையில், சந்தையில் நெல் கிலோ ஒன்றின் விலை 95 முதல் 100 ரூபாய் வரை மிக மோசமாகக் குறைவடைந்துள்ளது.
உள்நாட்டில் போதியளவு நெல் இருப்பு இருக்கும் பட்சத்தில், இந்தியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து அரிசி இறக்குமதி செய்யப்படுவதே இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கு முதன்மைக் காரணமாகும்.
இதனால் பாரிய அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் உள்நாட்டு நெல்லைக் கொள்வனவு செய்ய மறுப்பதனால், விவசாயிகள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, அதிகாரிகள் வழங்கும் தரவுகளை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், களமிறங்கி உண்மையான விவசாயிகளின் நிலைமையைக் கேட்டறிந்து இதற்கு உடனடித் தீர்வு வழங்க வேண்டும். அத்துடன், இலங்கையின் விவசாயத்துறைக்குள் இந்திய ஆதிக்கம் திணிக்கப்படுவதை முற்றாக தவிர்க்க வேண்டும் என்றார்.