நீதிபதிகளின் ஓய்வுபெறும் வயதை அதிகரிக்க சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியமில்லை – ஹர்ஷன நாணயக்கார

நீதிபதிகளின் ஓய்வுபெறும் வயதை அதிகரிக்கும் தீர்மானம் தொடர்பில் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்குச் செல்லவேண்டிய அவசியம் கிடையாது என நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சர் ஹர்ஷன நாணயக்கார தெரிவித்தார்.
அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று (28) இடம்பெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு கருத்துத் தெரிவிக்கும்போதே அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
கடந்த காலத்தில் அரசியலமைப்பின் 20ஆம் திருத்தத்தின் மூலம் நீதியரசர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டபோது சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்குச் செல்லப்படவில்லை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், தற்போதைய தீர்மானத்துக்கும் சர்வஜன வாக்கெடுப்புத் தேவையில்லை எனக் குறிப்பிட்டார்.