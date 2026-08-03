புத்தளம் முதல் பொத்துவில் வரை கடலுக்குச் செல்ல மீனவர்களுக்கு தொடர்ந்தும் தடை
பலத்த காற்று மற்றும் கொந்தளிப்பான கடல் நிலவுவதால், புத்தளம் முதல் பொத்துவில் வரையிலான கடல் பகுதிகளில் மீனவர்கள் பயணம் செய்யக் கூடாது என விதிக்கப்பட்ட தடை தொடர்ந்து அமல்படுத்தப்படும் என்று மீன்வளம் மற்றும் நீர்வளத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
தீவைச் சுற்றியுள்ள மோசமான வானிலை ஓரளவு தணிந்துள்ளதாக அதன் பணிப்பாளர் நாயகம் சுசந்த கஹாவத்த கூறினார்.
இருப்பினும், புத்தளம் முதல் பொத்துவில் வரையிலான கடல் பகுதியில் பலத்த காற்றும் கொந்தளிப்பான கடல் நிலவுவதும் தொடர்ந்து நிலவுவதாக அவர் வலியுறுத்தினார்.
புத்தளம், சிலாபம், நீர்கொழும்பு, கொழும்பு, களுத்துறை, காலி, மாத்தறை, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் பொத்துவில் ஆகிய கடலோரப் பகுதிகளில் இயங்கும் சிறிய மற்றும் ஒருநாள் மீன்பிடிப் படகுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை மறு அறிவிப்பு வரும் வரை அமலில் இருக்கும்.
அதன்படி, வானிலை ஆய்வுத் திணைக்களத்தின் தரவுகளின்படி கடல் நிலவரம் சீரடைந்தவுடன் இந்தத் தடையை நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
கடந்த சில நாட்களாக வானிலை எச்சரிக்கைகளைப் புறக்கணித்து கடலுக்குச் சென்ற மன்னார், கல்பிட்டியா, சிலாபம் மற்றும் நீர்கொழும்புப் பகுதிகளில் ஐந்து மீனவர்கள் உயிரிழந்தது குறித்தும் பணிப்பாளர் நாயகம் தனது வருத்தத்தைத் தெரிவித்தார்.
எனவே, மீனவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக வெளியிடப்படும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைக் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என்றும், எந்தவொரு பகுதியிலும் பணிபுரியும்போது உயிர் காப்புச் சட்டைகளை அணிய வேண்டும் என்றும் அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.