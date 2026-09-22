22ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது அல்ல என உயர்நீதிமன்றம் தீர்மானம் - சபையில் சபாநாயகர்

on Tuesday, September 22, 2026
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அரசியலமைப்பின் 22ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது அல்ல என உயர்நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளதாக சபாநாயகர் ஜகத் விக்ரமரத்ன பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார்.

அத்துடன் அவர், குறித்த சட்டமூலத்தை பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்ற முடியும் எனவும் உயர்நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளது.

எனினும், சட்டமூலத்தின் சில ஏற்பாடுகளை சாதாரண பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்ற முடியும் எனவும் உயர்நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.

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