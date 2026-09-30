அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் குறித்து வெளிநாட்டு இராஜதந்திரிகளிடம் எடுத்துரைப்போம் – சாகர காரியவசம்

ஜனநாயகம் மற்றும் சட்டவாட்சிக்கு எதிராக அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் சர்வாதிகார செயற்பாடுகள் தொடர்பில் கொழும்பில் உள்ள வெளிநாட்டு இராஜதந்திரிகளுக்கு எடுத்துரைப்போம். எதிர்க்கட்சிகளுடன் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நாட்டுக்காக தனித்தே செயற்படுவோம் என ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பொதுச்செயலாளர் சாகர காரியவசம் தெரிவித்தார்.
கொழும்பில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக அதிகாரிகளை செவ்வாய்க்கிழமை (29) சந்தித்து கலந்துரையாடியதன் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது,
இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் மற்றும் சிரேஷ்;ட பிரதி பொலிஸ்மா அதிபர் சானி அபேசேகர ஆகியோரின் ஒத்துழைப்புடன் அரசாங்கம் அரசியல் பழிவாங்கல் நிகழ்ச்சி நிரலை முன்கொண்டுச் செல்கிறது. அரசியல் நோக்கத்தை இலக்காகக் கொண்டே கைதுகள் இடம்பெறுகின்றன.
ஜனநாயகம் மற்றும் சட்டவாட்சிக்கு எதிராக அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் அடக்குமுறைகள் குறித்து கொழும்பில் உள்ள வெளிநாட்டு இராஜதந்திரிகளுடன் கலந்துரையாட தீர்மானித்தோம்.இதற்கமைவாகவே செவ்வாய்க்கிழமை (29) இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதரகத்தின் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடினோம். எதிர்வரும் நாட்களில் ஏனைய இராஜதந்திரிகளுடன் கலந்துரையாடவுள்ளோம்.
எதிர்க்கட்சிகளுடன் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நாட்டுக்காக தனித்தே செயற்படுவோம். பிரதான எதிர்க்கட்சியானது அரசாங்கத்தின் தற்போதைய கைதுகளுக்கும், ஜனநாயக விரோத செயற்பாடுகளுக்கும் மறைமுகமாக ஒத்துழைப்பு வழங்குகிறது.
பேச்சுரிமை மற்றும் அரசியல் உரிமைக்காகவே நாங்கள் போராடுகிறோம். எமது கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் நாமல் ராஜபக்ஷவை சிறையில் அடைப்பதால் மாத்திரம் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான போராட்டம் முடிவடையாது. அரசாங்கத்தின் சர்வாதிகார செயற்பாட்டுக்கு எதிராக மக்களை ஒன்றிணைப்போம் என்றார்.