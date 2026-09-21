அனோஜனின் குடும்பத்தினரை சந்தித்த சஜித் பிரேமதாச

on Monday, September 21, 2026
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சவூதி அரேபியாவில் சட்ட நடவடிக்கைகளை எதிர்நோக்கியுள்ள இலங்கை இளைஞர் சிவராசா அனோஜனின் குடும்பத்தினரை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இன்று திங்கட்கிழமை (21) கொழும்பிலுள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் சந்தித்துள்ளார்.

அனோஜனின் தந்தை தம்பிராஜா சிவராசா, தாய் இராசமாணிக்கம் யோகலட்சுமி மற்றும் சகோதரர் சிவராசா ஹம்சிதன் ஆகியோர் இந்தச் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டனர்.

இதன்போது சஜித் பிரேமதாச, இலங்கைக்கான சவூதி அரேபிய தூதுவரை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு அனோஜனின் வழக்கு மற்றும் அவரை விடுவிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பில் கேட்டறிந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சவூதி சிறையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அனோஜனுடனும் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு அவரது நலன் குறித்து விசாரித்ததுடன், இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளருடனும் பேசி அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்துள்ளார்.

இன, மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அனோஜனின் விடுதலைக்காக தன்னால் இயன்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வதாக அவரது குடும்பத்தினரிடம் சஜித் பிரேமதாச உறுதியளித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், அனோஜனின் விவகாரம் தொடர்பில் சவூதி அதிகாரிகளுடன் இராஜதந்திர ரீதியில் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக வெளிவிவகார அமைச்சு ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ள போதிலும், அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்களை அமைச்சு உத்தியோகபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.

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