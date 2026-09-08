வாகனக் காப்புறுதிச் சான்றிதழை எடுத்துச் செல்லத் தேவையில்லை – டிஜிட்டல் அட்டையே போதும்!

on Tuesday, September 08, 2026
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செல்லுபடியாகும் வாகனக் காப்புறுதிக்கான ஆதாரமாக டிஜிட்டல் வாகனக் காப்புறுதி அட்டையைப் பயன்படுத்த முடியும் என்றும், காப்புறுதிச் சான்றிதழின் அச்சுப் பிரதியை எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் இலங்கை பொலிஸார் வாகன சாரதிகளுக்கு நினைவூட்டியுள்ளனர்.

இலங்கை காப்புறுதி ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு, இலங்கை காப்புறுதிச் சங்கம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகளுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய, 2026 மே மாதம் முதலாம் திகதி முதல் டிஜிட்டல் வாகனக் காப்புறுதி அட்டைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதாகப் பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

விவசாய மற்றும் கமநலக் காப்புறுதிச் சபையினால் வழங்கப்படும் காப்புறுதிகளுக்கும் இந்த வசதி பொருந்தும். அதன் டிஜிட்டல் காப்புறுதி அட்டைகள் 2026 ஜூலை மாதம் 20ஆம் திகதி முதல் கிடைக்கின்றன.

தனியார் நிறுவனங்களில் காப்புறுதி பெற்றவர்கள், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் செயலி, நிறுவனம் வழங்கும் QR குறியீடு அல்லது இணைய இணைப்பு உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் தளங்களின் ஊடாகத் தமது காப்புறுதி அட்டையைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அச்சிடப்பட்ட சான்றிதழ் தேவைப்படுவோர் அதனையும் காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

பொலிஸார் அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்கள் கோரும் சந்தர்ப்பத்தில், வாகன சாரதிகள் தமது கைப்பேசியில் டிஜிட்டல் காப்புறுதி அட்டையைக் காண்பிக்கலாம். அதன் QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வது உள்ளிட்ட வழிமுறைகள் மூலம் தேசிய காப்புறுதி சரிபார்ப்பு கட்டமைப்பில் விபரங்களை உறுதிப்படுத்த முடியும்.

மேலும், *1338# மற்றும் *1918# ஆகிய USSD சேவைகள் மூலமும் காப்புறுதி நடைமுறையில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கலாம். *1338# சேவையில் காப்புறுதி விபரங்களைப் பயன்படுத்தியும், *1918# சேவையில் காப்புறுதிப் பத்திர இலக்கத்தைப் பயன்படுத்தியும் அதன் நிலையை அறிந்துகொள்ள முடியும்.

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