இளந்தேரர் மீதான பாலியல் துஷ்பிரயோக வழக்கு – சிரேஷ்ட தேரரின் 10 ஆண்டு சிறைத்தண்டனை உறுதி!
இளந்தேரர் ஒருவரைப் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த குற்றத்திற்காகத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சிரேஷ்ட தேரர் ஒருவர் தாக்கல் செய்த மேன்முறையீட்டு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்துள்ள மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம், அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனையை உறுதி செய்துள்ளது.
நீதிபதிகளான அமல் ரணராஜா மற்றும் கலாநிதி சுமுது பிரேமச்சந்திர ஆகியோர் அடங்கிய மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற அமர்வு இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கியது. பாதிக்கப்பட்ட இளந்தேரரின் சாட்சியம் நம்பகமானதாகவும் உண்மையுள்ளதாகவும் உள்ளதாகக் கருதி, விசாரணை நீதிபதி அச்சிறுவனின் சாட்சியத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பளித்தது சரியானது என்று நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
முன்னதாக, தண்டனைச் சட்டக்கோவையின் 365பி(2) (டி) பிரிவின் கீழ் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் புரிந்த இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பொலன்னறுவை மேல்நீதிமன்றத்தால் குறித்த சிரேஷ்ட தேரர் குற்றவாளியாகக் காணப்பட்டிருந்தார்.
2014ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 23 முதல் 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 23 வரையிலான காலப்பகுதியில், பாதிக்கப்பட்ட இளந்தேரருக்கு 7 வயதாக இருந்தபோது, சிரேஷ்ட தேரரான குற்றம் சாட்டப்பட்டவருடன் ஒரே விகாரையில் வசித்து வந்த போதே இச்சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டிருந்தன.
விசாரணையின் முடிவில், பொலன்னறுவை மேல் நீதிமன்றம் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டிற்கும் 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனையும், 50,000 ரூபா அபராதமும் விதித்ததுடன், அபராதத்தைச் செலுத்தத் தவறினால் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டிற்கும் 6 மாத கால சாதாரண சிறைத்தண்டனையையும் விதித்திருந்தது.
இந்த சிறைத்தண்டனைகளை ஏககாலத்தில் அனுபவிக்க உத்தரவிடப்பட்டதுடன், பாதிக்கப்பட்ட இளந்தேரருக்கு 100,000 ரூபா இழப்பீடு வழங்குமாறும் உத்தரவிடப்பட்டது.
குறித்த தண்டனைகள் மற்றும் தன்னை குற்றவாளி என்று அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பை எதிர்த்தே குறித்த சிரேஷ்ட தேரர் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் சம்பவங்கள் குறித்து விரிவான மற்றும் நிலையான வாக்குமூலத்தை அளித்துள்ளதாகவும், குறுக்கு விசாரணையின் போது கண்டறியப்பட்ட முரண்பாடுகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான முக்கிய குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புடையவை அல்ல என்றும் குறிப்பிட்டது.
இவ்வழக்கில் சட்டமா அதிபர் சார்பில் மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஷானில் குலரத்ன முன்னிலையாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.