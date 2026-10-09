அநுராதபுரத்தில் 118 கிராமுக்கும் அதிகமான ஹெரோயின் போதைப்பொருளுடன் 38 வயது நபர் கைது
அநுராதபுரம் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட கொஹம்பகஸ் சந்திப் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின் போது ஹெரோயின் போதைப் பொருளுடன் சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
அனுராதபுரம் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவினருக்கு நேற்று (08) வியாழக்கிழமை கிடைத்த தகவலொன்றின் அடிப்படையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட சுற்றிளைப்பின் போதே குறித்த சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இதன்போது சந்தேகநபரிடமிருந்து 118 கிராம் மற்றும் 290 மில்லிகிராம் ஹெரோயின் போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்டவர் மிகிந்தலையைச் சேர்ந்த 38 வயதுடைய நபராவார்.
குறித்த சம்பவத் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை அனுராதபுர மாவட்ட குற்றத் தடுப்பு பிரிவினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்