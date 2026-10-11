போதைப்பொருள் விருந்துபசாரம் சுற்றிவளைப்பு – போதைப்பொருட்களுடன் 12 இளைஞர்கள் கைது!

நாவலப்பிட்டி - சமனலகம பகுதியில் அமைந்துள்ள சுதுகல நீர்வீழ்ச்சிக்கு அருகே வாடகை அறை ஒன்றில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த விருந்துபசார நிகழ்வை முற்றுகையிட்ட நாவலப்பிட்டி பொலிஸார் போதைப்பொருட்களுடன் 12 இளைஞர்களைக் கைது செய்துள்ளனர்.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளையும் சேர்ந்த இளைஞர்களை ஒன்றிணைத்து நாவலப்பிட்டிய பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் இந்த விருந்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக நாவலப்பிட்டிய பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரிக்குக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் பேரில் இந்த அதிரடிச் சோதனை நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது, குறித்த இடத்தில் வாடகைக்கு அமர்த்தப்பட்டிருந்த இரண்டு அறைகளுக்குள் தங்கியிருந்த 12 இளைஞர்களும் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர்கள் 18 முதல் 25 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் என்பதுடன், அவர்கள் கட்டுநாயக்க, தியசென்புர, நீர்கொழும்பு மற்றும் மெதிரிகிரிய ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
சந்தேகநபர்களிடமிருந்து 490 மில்லிகிராம் ஹஷீஷ், 140 மில்லிகிராம் ஐஸ் போதைப்பொருள், 320 மில்லிகிராம் கொக்கேன், ஹஷீஷ் சுருட்டுகள் மற்றும் சட்டவிரோதமான முறையில் நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சிகரெட்டுகள் என்பன பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பில் நாவலப்பிட்டி பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.