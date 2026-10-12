புத்தளம் – அநுராதபுரம் வீதியில் சொகுசு பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து – சிறுமி உட்பட 12 பேர் காயம்!

புத்தளம் - அநுராதபுரம் வீதியின் மீ ஓயா பாலத்திற்கு அருகில் நேற்று (16) இரவு பேருந்து ஒன்று வீதியை விட்டு விலகி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.
கொழும்பில் இருந்து அநுராதபுரம் நோக்கிச் சென்ற சொகுசு பேருந்து ஒன்றே சீரற்ற வானிலை காரணமாக இவ்வாறு வீதியை விட்டு விலகி கவிழ்ந்துள்ளது.
இந்த விபத்தில் காயமடைந்த 7 பெண்கள், ஒரு சிறுமி மற்றும் 4 ஆண்கள் சிறு காயங்களுடன் புத்தளம் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பேருந்தின் சாரதியும் நடத்துனரும் காயமடைந்தவர்களில் அடங்குவதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
புத்தளம் பொலிஸார் இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.