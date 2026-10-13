முன்னறிவிப்பின்றி கோதுமை மாவின் விலை ரூ.13 உயர்வு – உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு எதிராக விசாரணை!
எந்தவித முன்னறிவிப்புகளுமின்றி கோதுமை மாவின் விலையை கிலோ ஒன்று 13 ரூபாவால் அதிகரித்தமைக்கு நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை கடும் அதிருப்தியை வெளியிட்டுள்ளது.
நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபையின் தலைவர் ஹேமந்த சமரகோன் இது குறித்து கருத்து தெரிவிக்கையில், இந்த விலை அதிகரிப்பு குறித்து ஊடகங்கள் ஊடாகவே தாங்கள் அறிந்து கொண்டோம்.
இந்த திடீர் விலை உயர்வு குறித்து கோதுமை மா உற்பத்தி நிறுவனங்களிடம் உடனடியாக விளக்கம் கோரப்பட்டுள்ளதோடு, மின்னஞ்சல் ஊடாக அதற்கான காரணங்களை வினவியுள்ளோம்.
இலங்கை சட்டத்தின் கீழ், கோதுமை மா ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அல்லது அத்தியாவசியப் பொருளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனால், இதன் விலையைத் தீர்மானிப்பதில் அரசாங்கமும் நுகர்வோர் அதிகாரசபையும் நேரடித் தலையீடு செய்ய அதிகாரம் பெற்றுள்ளன. எந்தவொரு உற்பத்தி நிறுவனமும் கோதுமை மாவின் விலையை உயர்த்துவதற்கு முன், அது குறித்து நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபைக்கு முறையாக அறிவிக்க வேண்டும். இது ஒரு சட்டபூர்வமான நடைமுறையாகும்.
அதிகாரசபைக்கு அறிவித்த பின்னர், நிறுவனங்கள் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட வேண்டும். இதில் விலை உயர்வுக்கான நியாயமான காரணங்கள் ஆராயப்பட்டு, இரு தரப்பும் ஒரு இணக்கப்பாட்டை எட்டிய பின்னரே புதிய விலையைச் சந்தையில் அமுல்படுத்த வேண்டும். தற்போதைய சூழலில், எந்தவிதமான முன்கூட்டிய அறிவிப்போ அல்லது கலந்துரையாடலோ நடைபெறவில்லை.
இது அதிகார சபையின் சட்ட ரீதியான அதிகாரத்தைப் புறக்கணிக்கும் செயலாகும். இதனாலேயே, இந்த விலை அதிகரிப்பை சட்டவிரோதமானதாகக் கருதி, உற்பத்தி நிறுவனங்களிடம் விளக்கமும், கடும் விசாரணைகளும் கோரப்பட்டுள்ளன.
இதனைத் தொடர்ந்து, நாடு தழுவிய ரீதியில் அதிரடி சோதனைகளை நடத்தி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யும் வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.