வெலிக்கடை மெகசின் சிறைச்சாலையில் விசேட பாதுகாப்பின் கீழ் ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ – 13ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியல்

முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் மனைவியும் முன்னாள் முதல் பெண்மணியுமான சிராந்தி ராஜபக்ஷ , எதிர்வரும் 13 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வெலிக்கடை மெகசின் சிறைச்சாலையில் விசேட பாதுகாப்பின் கீழ் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
சிறைச்சாலையின் பெண்கள் பிரிவில் ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ பாதுகாப்பான தனிப்பகுதியில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அவருக்குத் தேவையான வைத்தியச் சிகிச்சைகளைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிறைச்சாலைகள் ஊடகப் பேச்சாளரும், ஆணையாளருமான சேனக பல்லேதென்ன கூறினார்.
இதேவேளை, அரச வங்கியொன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட 10 மில்லியன் ரூபாய் நிதியை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியதாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் இலஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரணை செய்யும் ஆணைக்குழுவினால் ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ நேற்று புதன்கிழமை (07) கைது செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
சிறைச்சாலையின் பெண்கள் பிரிவில் ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ பாதுகாப்பான தனிப்பகுதியில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அவருக்குத் தேவையான வைத்தியச் சிகிச்சைகளைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிறைச்சாலைகள் ஊடகப் பேச்சாளரும், ஆணையாளருமான சேனக பல்லேதென்ன கூறினார்.
இதேவேளை, அரச வங்கியொன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட 10 மில்லியன் ரூபாய் நிதியை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியதாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் இலஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரணை செய்யும் ஆணைக்குழுவினால் ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ நேற்று புதன்கிழமை (07) கைது செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.